Covid | Galli | ' Sbagliato riaprire scuole | serve un altro mese di sacrifici'

(Di sabato 3 aprile 2021) commenta 'I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco per esempio alla riapertura delledopo Pasqua: pur comprendendo le difficoltà delle famiglie, sarebbe un errore'. Lo dice il primario ...

Lo dice il primario dell'Ospedale Sacco di Milano, Massimo. 'Se vogliamo portare avanti la vaccinazione, evitare problemi negli ospedali, diminuire il rischio di varianti e preparare un'estate ...Il professor Massimo, primario di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, l'altro giorno ospite in tv de La 7, ha usato questa espressione: 'Il contro la variante inglese ...Lo dice il primario dell'Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. "Se vogliamo portare avanti la vaccinazione, evitare problemi negli ospedali, diminuire il rischio di varianti e preparare un'estate ...L'ultima volta che il consiglio dei ministri - allora guidato da Giuseppe Conte - pensò di mettere in moto la procedura per risarcire ...