Christian De Sica protagonista stasera su Rai1 con Una serata tra amici | Carlo Verdone tra gli ospiti

(Di sabato 3 aprile 2021)suva in onda Unatra, lo speciale dedicato aDe, che vedrà anchetra gliDesarà ilsualle 21:25, di Unatra, speciale dedicato ai 70 anni - compiuti lo scorso 5 gennaio - dell'attore, tra i volti più amati della storia dello spettacolo italiano. In questo sabato 3 aprile 2021Dese la vedrà direttamente con la regina del sabato sera, Maria De Filippi, che lo "sfiderà" - per lo share - da Canale 5 con20. Cosa che lui, come ha ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @RobertoBurioni ?? Piero Angela ?? Franco Locatelli ?? @msgelmini ??… - giornali_it : Chi è Maria Rosa De Sica, la figlia di Christian #3aprile #QuotidianiOnline #Tpi #CulturaESpettacolo - ANTHILIA64 : RT @pinostra: 'Una serata tra amici', su Rai Uno lo show di Christian De Sica - pinostra : RT @lamescolanza: Su Rai1 'Una serata tra amici' con @ChriDeSica e @pinostra - ortyzapple : Io non vedo l’ora di vederlo. Però registro, ‘che io vado a dormire con le galline ?????? però un po’ vedo. Adoro, io… -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Sica

, show di Rai1 conDee Pino Strabioli , in onda in prima serata sulla rete diretta da Stefano Coletta. Una sfida complessa, quella che aspetta De, e che certamente la domenica ...Una serata tra amici, è questo lo show diDeche andrà in onda questa sera, sabato 3 aprile, in prima serata su Rai 1. L'attore torna in televisione, con lui anche una band composta da 32 musicisti. Una serata tra amici è un ...Christian De Sica è uno degli attori più conosciuti del grande schermo italiano. Grazie ad una carriera sfavillante è riuscito a creare un patrimonio economico immenso. Figlio del grande Vittorio De ...Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. 'Una serata tra amici' è l'atteso one man show, in onda sabato 3 aprile alle 21.25 su ...