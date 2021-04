Bologna-Inter 0-1, vittoria scudetto: Lukaku manda in fuga la capolista (Di sabato 3 aprile 2021) Basta un gol di Lukaku per avere ragione del Bologna e mettere le mani sullo scudetto. L'Inter vola a +8 sul Milan e con una partita da recuperare.A BREVE IL SERVIZIO... Leggi su ilmattino (Di sabato 3 aprile 2021) Basta un gol di Lukaku per avere ragione dele mettere le mani sullo. L'vola a +8 sul Milan e con una partita da recuperare.A BREVE IL SERVIZIO...

Advertising

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Bologna a bordo del #trenoufficiale ?????? @LeFrecce #BolognaInter #ForzaInter - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Oggi in campo a Bologna con la maglia Away! ?? #BolognaInter ???? #FORZAINTER - FBiasin : A 10 partite dalla fine 'giocare bene' conta relativamente; a 10 partite dalla fine conta la solidità, soprattutto… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Lukaku-gol, l’#Inter non si ferma più: #Bologna battuto, è fuga scudetto #SerieA - mattiamaestri46 : RT @Eurosport_IT: L'INTER VINCE E VOLA A +8 SUL MILAN! ?? Un gol di Lukaku nel primo tempo basta ai nerazzurri per superare il Bologna e p… -