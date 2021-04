Aspettiamo l’estate

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 aprile 2021) di Ugo Righi Bisogna prenderne atto: è un test di realtà che emerge dalla valutazione dei 500 morti al giorno e dei disastri vari di tutti i tipi. Bisogna prendere atto che meglio di così non sappiamo fare. Non che non vogliamo: non sappiamo! Forse la delusione della guida precedente era così profonda che le aspettative, verso Draghi, erano decisamente esagerate. Ma lui non disse nulla per diminuirle. Anzi il suo silenzio arrivava come una conferma. Ma poi con delusione crescente a fronte dei risultati permanentemente peggiorativi, di tutti i tipi, siamo stati costretti ad accettare il fatto che, mentre attendevamo il chirurgo, ci siamo trovati di fronte all’ortopedico. Niente da dire, ovviamente, contro gli ortopedici, ma non si può agire per aggiustare qualcosa quando occorre eliminarla. Certo il segreto per valutare i risultati dipende dalle aspettative, non ci fossimo aspettati ...