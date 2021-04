Vaccini a casa, a Genova avanti piano: la lunga attesa di seimila fragili (Di venerdì 2 aprile 2021) Il dramma degli anziani e dei vulnerabili messi in lista dai medici di famiglia: “Ci sentiamo dimenticati”. Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 2 aprile 2021) Il dramma degli anziani e dei vulnerabili messi in lista dai medici di famiglia: “Ci sentiamo dimenticati”.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini casa Coronavirus. Tre giorni in 'rosso': le regole. Vaccini in Chiesa, nuove dosi in Sicilia Si può fare jogging, o altri sport individuali, vicino casa. Bar, pizzerie e ristoranti chiusi al ... Vaccini, arrivano nuove dosi. Somministrazioni nelle parrocchie Ci si comincia a preparare, in ...

LETTERA DAL CARCERE/ "Pasqua senza Messa: anche Dio ci ha abbandonati?" Caro direttore, mi chiamo Jacopo Merani e sono detenuto nella casa di reclusione di Padova. Per il suo portale in passato ho scritto diverse volte , l'ultima a ... i vaccini sembrano essere l'ennesima ...

Vaccini a casa, avanti piano: la lunga attesa di seimila fragili in Liguria Il Secolo XIX Date i vaccini ai cassieri dei supermercati Salve, penso sia necessario vaccinare tutto il personale addetto alle casse dei supermercati. Queste persone pur di portare a casa lo stipendio rischiano di prendere il virus a causa del loro lavoro, ...

Vaccini, pazienti fragili lasciati indietro Mia mamma è nata il 29 novembre 1926, quindi 94 anni, ed abitante nel comune di Bologna, purtroppo le sue condizioni di salute la stanno relegando in casa da molto tempo, in quanto impossibilitata a c ...

