Sinner vola in finale al Masters 1000 Miami (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner in finale all’Atp Masters 1000 di Miami. L’azzurro, 19 anni, ha battuto in semifinale lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 5-7, 6-4, 6-4 dopo una battaglia di 2h29? guadagnandosi la possibilità di giocare la prima finale Masters 1000 della carriera. Il talento diventa il secondo italiano, dopo Fabio Fognini due anni fa a Montecarlo, a scendere in campo in una finale Masters 1000.Il teenager ha avuto bisogno di soli 3 tornei della categoria per arrivare a lottare per il titolo. L’avventura in Florida consentirà a Sinner di guadagnare ulteriore terreno in classifica e di salire al 21esimo posto del ranking Sinner, dopo aver ceduto il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannikinall’Atpdi. L’azzurro, 19 anni, ha battuto in semilo spagnolo Roberto Bautista Agut per 5-7, 6-4, 6-4 dopo una battaglia di 2h29? guadagnandosi la possibilità di giocare la primadella carriera. Il talento diventa il secondo italiano, dopo Fabio Fognini due anni fa a Montecarlo, a scendere in campo in una.Il teenager ha avuto bisogno di soli 3 tornei della categoria per arrivare a lottare per il titolo. L’avventura in Florida consentirà adi guadagnare ulteriore terreno in classifica e di salire al 21esimo posto del ranking, dopo aver ceduto il ...

