Roma - Lido | terrore sul trenino | si staccano i cavi elettrici Esplosioni e fiamme sui binari | passeggeri in fuga

Advertising

repubblica : Paura sulla Roma-Lido, scintille e fumo nei vagoni. Passeggeri nel panico 'Abbiamo sentito scoppi, pensavamo di mor… - oslaz : Roma-Lido, incendio vicino Tor di Valle: passeggeri giù dal treno - s_ruggeri79 : RT @Guybrush: Ore 12:55, trenino Roma-Lido, altezza Via del Fosso del Torrino #manutenzione @virginiaraggi @RaiNews @SkyTG24 - AmegidAbd : Paura sulla Roma-Lido, scintille e fumo nei vagoni. Passeggeri nel panico “Abbiamo sentito scoppi, pensavamo di mor… - aspirantestoico : RT @FedericoRuffo: Ferrovia Roma-Lido,altezza Tor di Valle,esattamente il punto in cui doveva sorgere il nuovo stadio della Roma.I cavi del… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lido

Paura stamani sulla. Il trenino che collega la capitale con Ostia. Erano da poco passate le 12 quando i cavi di alimentazione del treno si sono staccati colpendo i vagoni. Fiamme, per fortuna sotto controllo, e ...Paura a. dove un treno che viaggiava sulla lineaall'altezza di Tor di Valle è rimasto bloccato in mezzo a esplosioni e fiamme causate dai cavi dell'alimentazione che si sono improvvisamente staccati dal convoglio. Dalle parti di ...(ANSA) - ROMA, 02 APR - Momenti di paura a bordo di un convoglio della Roma-Lido che viaggiava all'altezza di Tor di Valle quando un cavo elettrico si è staccato e si è innescato un principio ...Scintille, serie di esplosioni, fumo e fiamme. Non si tratta di fuochi d'artificio ma della sequenza del guasto dei cavi elettrici che alimentano la Roma Lido che, una volta rotti, sono caduti sui ...