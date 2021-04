Per le detrazioni al 19% del 730 servono pagamenti tracciabili (Di venerdì 2 aprile 2021) (Foto Cecilia Fabiano/LaPresse)La consegna ai contribuenti dei primi certificati unici ha già annunciato a marzo l’avvicinarsi della stagione dedicata alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020: il modello 730 del 2021 sarà disponibile online nella sua versione precompilata a partire dal 10 maggio. Come di consueto chi accetta la dichiarazione precompilata, non dovrà esibire le ricevute che dimostrano gli oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Tale modello include di default diverse tipologie di spese che danno adito a riduzioni sull’Irpef, come quelle sanitarie o per l’università, le ristrutturazioni, le riqualificazioni energetiche e tanto altro. Tra le istruzioni nel documento di quest’anno si legge tuttavia che “dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) (Foto Cecilia Fabiano/LaPresse)La consegna ai contribuenti dei primi certificati unici ha già annunciato a marzo l’avvicinarsi della stagione dedicata alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020: il modello 730 del 2021 sarà disponibile online nella sua versione precompilata a partire dal 10 maggio. Come di consueto chi accetta la dichiarazione precompilata, non dovrà esibire le ricevute che dimostrano gli oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Tale modello include di default diverse tipologie di spese che danno adito a riduzioni sull’Irpef, come quelle sanitarie o per l’università, le ristrutturazioni, le riqualificazioni energetiche e tanto altro. Tra le istruzioni nel documento di quest’anno si legge tuttavia che “dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione ...

