"Il mio obiettivo è rafforzare il Pd e specificatamente l'area di Base Riformista, per questo penso che serva un pensatoio liberal per sviluppare proposte innovative per l'Italia.

giornaleradiofm : Pd: Marcucci, rafforzare area liberal, no ritorno a Ds: (ANSA) - ROMA, 02 APR - 'Il mio obiettivo è rafforzare il P… -

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Il mio obiettivo è rafforzare il Pd e specificatamente rafforzare l'area di Base Riformista, per questo penso che serva un pensatoio liberal per sviluppare proposte innovative per l'Italia". Così sui social, il senatore dem Andrea Marcucci commenta un articolo uscito oggi su un quotidiano in cui si parla di possibili scissioni nel Pd. "Nel Pd c'è spazio per tutti, ma serve rafforzare l'area liberal". Ecco il turno di Andrea Marcucci. L'ex capogruppo del Senato - si legge sulla stampa - vuole prendere il testimone di Renzi, convinti che lascerà la politica.