Masters1000 Miami | Jannik Sinner in finale! Data | orario | programma | tv | prossimo avversario

(Di venerdì 2 aprile 2021) Prosegue la favola dial Masters 1000 di2021. Il tennista italiano ha superato in semifinale l’ostacolo rappresentato dall’ostico spagnolo Roberto Bautista Agut e si è guadagnato così il pass per la prima finale della carriera in un torneo di questo livello. L’altoatesino si è imposto in rimonta con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco, al termine di un match estremamente equilibrato e deciso da pochi punti. Il 19enne nativo di San Candido, grazie a questa vittoria, continua a scalare la classifica mondiale e vola virtualmente al 21° posto del ranking ATP, a soli 4 punti dalla top20., che occupa addirittura la sesta piazza nella graduatoria stagionale aggiornata della “Race to Turin” (i primi 8 a fine anno disputeranno le ATP Finals), se la vedrà in finale con il ...

Jannik Sinner non finisce di stupire! A 19 anni e alla sua terza presenza in un torneo, centra la sua prima finale a, piegando al termine di una battaglia di 2 ore e 29 minuti lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 10 al mondo. Punteggio finale 5 - 7, 6 - 4, 6 - 4 ...Missione compiuta per Lorenzo Musetti : l'azzurrino ha conquistato l'accesso al terzo turno deldibattendo il francese Benoit Paire (n.33 del ranking). Un match decisamente particolare, soprattutto per l'atteggiamento del francese non propriamente "ortodosso" in campo . Il ...Prosegue la favola di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami 2021. Il tennista italiano ha superato in semifinale l'ostacolo rappresentato dall'ostico spagnolo Roberto Bautista Agut e si è guadagnato ...ROMA, 02 APR - Jannik Sinner vola alla finale dell'Open di Miami. Il 19enne azzurro ha battuto lo spagnolo Bautista Agut in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 e conquista la prima finale di un Ma ...