L’isola dei famosi: Vera e Miryea, penalizzate dal televoto, sbarcano su Playa Esperanza (Di venerdì 2 aprile 2021) Se da un lato ci si lamenta delle mancanze di dinamiche, dall’altro si eliminano sempre i concorrenti che si espongono di più Leggi su lastampa (Di venerdì 2 aprile 2021) Se da un lato ci si lamenta delle mancanze di dinamiche, dall’altro si eliminano sempre i concorrenti che si espongono di più

Advertising

infoitcultura : Verissimo Anticipazioni: ospiti della Puntata i tre opinionisti de L'Isola dei Famosi - ACCEDIALSITO : RT @patrikscaria62: Domenica a San Marino. La presa per i fondelli è evidente, per colui che non è cieco. Al popolo italiano si può imporr… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi: chi tra Awed e Miryea Stabile dovrà abbandonare C… - infoitcultura : Mago Otelma denuncia l'Isola dei Famosi per diffamazione: la ricostruzione - infoitcultura : Il “sanguinario” Divino Otelma contro L’isola dei Famosi: partono le denuncie | Il motivo è sconvolgente -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama