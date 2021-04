Lego Star Wars: The Skywalker Saga è stato rinviato a data da destinarsi (Di venerdì 2 aprile 2021) Lego Star Wars: The Skywalker Saga non uscirà più nella primavera di quest'anno ed è stato rinviato a data da destinarsi. Attraverso una dichiarazione pubblicata su Twitter, lo studio di sviluppo TT Games ha dichiarato: "Avremo bisogno di più tempo per lavorare al gioco e forniremo una finestra di lancio aggiornata il prima possibile". Questo nuovissimo Lego Star Wars è una raccolta di tutti e nove i film, realizzati da zero, non si tratta di un remake. È anche il gioco Lego più open world mai creato finora, e consente ai giocatori di esplorare la galassia e completare la storia nell'ordine che si preferisce con una nuovissima fotocamera completamente controllabile, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021): Thenon uscirà più nella primavera di quest'anno ed èda. Attraverso una dichiarazione pubblicata su Twitter, lo studio di sviluppo TT Games ha dichiarato: "Avremo bisogno di più tempo per lavorare al gioco e forniremo una finestra di lancio aggiornata il prima possibile". Questo nuovissimoè una raccolta di tutti e nove i film, realizzati da zero, non si tratta di un remake. È anche il giocopiù open world mai creato finora, e consente ai giocatori di esplorare la galassia e completare la storia nell'ordine che si preferisce con una nuovissima fotocamera completamente controllabile, ...

