Internet | Osho | ‘da Scanzi a Gruber | moralismo può essere arma a doppio taglio’** 2

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – Una censura dei contenuti basata sul ‘politically correct’ lo preoccupa, efa una lucida analisi: “Credo che ci sia una sorta di morale comune, che è in ossequio al politicamente corretto, che è più artificiale dell’algoritmo – osserva – In Commissione Europea hanno addirittura stilato un glossario, alcune parole sono tabù e vedo ogni giorno cose che mi lasciano esterrefatto”. Alcuni esempi? “Film che hanno fatto la storia, cartoni animati della nostra infanzia, tipo ‘Dumbo’…Dumbo politicamente scorretto? Sembra un ossimoro, è una delle figure più rassicuranti dell’infanzia”, scandisce Palmaroli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Federico Palmaroli, meglio conosciuto con il soprannome di Le frasi di, è riuscito a invertire la tendenza, almeno in Italia. Certo, oggie in particolare Facebook permettono una ...In pochi tra i frequentatori dinostrani non conoscono l'operato della pagina, che ormai ... a volte si tratta di pseudocitazioni del maestro spiritualeRajneesh, a volte più ...Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Per chi fa satira politica i social sono ormai diventati un terreno minato. Prima potevi fare una vignetta su un giornale e al massimo rischiavi una querela: ora per chi fa ...Succede raramente di questi tempi che ci si affezioni alla satira politica. Dopo il drammatico attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, nel 2015, da parte di un gruppo is ...