Il primo discorso di Giuseppe Conte da leader del M5S (Di venerdì 2 aprile 2021) L'ex presidente del Consiglio ha parlato in un'assemblea tenuta in streaming, proponendo qualche cambiamento e criticando le correnti Leggi su ilpost (Di venerdì 2 aprile 2021) L'ex presidente del Consiglio ha parlato in un'assemblea tenuta in streaming, proponendo qualche cambiamento e criticando le correnti

Advertising

Evron88 : RT @ilpost: Il primo discorso di Giuseppe Conte da leader del M5S - ilpost : Il primo discorso di Giuseppe Conte da leader del M5S - Ginevrastenica : @moolvys Mi sembra più che l’eliminazione di Tommaso sia stata fatta per facilitare Martina o Rosa che sappiamo non… - CriSStraits : Ma per oggi al leader del M5s non ancora insignito del ruolo, all’ex primo ministro con la pochette, all’uomo che h… - geppy2911 : Giuseppe .Conte si collega con il M5s, il suo primo discorso da leader: ... -