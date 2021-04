Dipendenti positivi in una Rsa: "Dovevamo lavorare comunque" (Di venerdì 2 aprile 2021) Francesca Galici Tre Dipendenti di una Rsa hanno denunciato di non aver effettuato l'isolamento per contatto con un positivo al coronavirus su richiesta del titolare della struttura Tre lavoratori di una Rsa di Trapani hanno presentato denuncia tramite il loro avvocato, dichiarando di essere stati costretti a lavorare benché fossero risultati positivi al coronavirus. I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando il Paese era travolto dalla seconda ondata dell'epidemia, e si sarebbero verificati all'interno di Villa sorriso, una residenza per anziani. I tre Dipendenti hanno sostenuto nella denuncia che i titolari della struttura non abbiano fornito loro i dispositivi di sicurezza obbligatori per operare secondo legge. Quando, poi, una delle Dipendenti della struttura è ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Francesca Galici Tredi una Rsa hanno denunciato di non aver effettuato l'isolamento per contatto con un positivo al coronavirus su richiesta del titolare della struttura Tre lavoratori di una Rsa di Trapani hanno presentato denuncia tramite il loro avvocato, dichiarando di essere stati costretti abenché fossero risultatial coronavirus. I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando il Paese era travolto dalla seconda ondata dell'epidemia, e si sarebbero verificati all'interno di Villa sorriso, una residenza per anziani. I trehanno sostenuto nella denuncia che i titolari della struttura non abbiano fornito loro i disdi sicurezza obbligatori per operare secondo legge. Quando, poi, una delledella struttura è ...

Advertising

Corriere : Trapani, «Dipendenti positivi costretti a lavorare»: muoiono per Covid metà degli ospiti di una Rsa - NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - CardelliAc : RT @serenel14278447: Trapani, «Dipendenti positivi costretti a lavorare»: muoiono per Covid metà degli ospiti di una Rsa. Corriere della se… - matteo_turri : Trapani, «Dipendenti positivi costretti a lavorare»: muoiono per Covid metà degli ospiti di una Rsa - Esterin62237737 : RT @Italia_Notizie: «Dipendenti positivi costretti a lavorare»: muoiono metà degli ospiti di una Rsa -