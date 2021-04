Covid, Zangrillo: “Chiudere? Solo se serve a vaccinare più in fretta” (Di venerdì 2 aprile 2021) Aperturisti, rigoristi. Chi chiede un lockdown per mettere in sicurezza la campagna vaccinale e chi invoca riaperture a maggio o forse anche ad aprile. “Come la vedo io? Che ognuno deve fare la sua parte e deve essere animato da senso di responsabilità: se Chiudere serve per vaccinare più velocemente, allora quella è la strada da seguire, ma altrimenti no”. E’ la visione di Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano e prorettore dell’università Vita-Salute. (prosegue dopo la foto) “Se Chiudere non equivale a una netta ripresa del ritmo di vaccinazioni – dice all’Adnkronos Salute – non dobbiamo illudere le persone. Dobbiamo restare fermi coi piedi per terra. Ripeto, dobbiamo arrivare a un punto fondamentale, che è la convivenza con il virus e con ogni ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Aperturisti, rigoristi. Chi chiede un lockdown per mettere in sicurezza la campagna vaccinale e chi invoca riaperture a maggio o forse anche ad aprile. “Come la vedo io? Che ognuno deve fare la sua parte e deve essere animato da senso di responsabilità: seperpiù velocemente, allora quella è la strada da seguire, ma altrimenti no”. E’ la visione di Alberto, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano e prorettore dell’università Vita-Salute. (prosegue dopo la foto) “Senon equivale a una netta ripresa del ritmo di vaccinazioni – dice all’Adnkronos Salute – non dobbiamo illudere le persone. Dobbiamo restare fermi coi piedi per terra. Ripeto, dobbiamo arrivare a un punto fondamentale, che è la convivenza con il virus e con ogni ...

