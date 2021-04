Cento anni fa l’Armenia diventava una repubblica dell’Unione Sovietica (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 2 aprile 1921 l’Armenia entrava a far parte dell’Urss, in seguito all’occupazione Sovietica. L’indipendenza fu ritrovata nel 1991. Un secolo fa l’Armenia veniva assoggettata all’Unione Sovietica. Dopo appena tre anni di indipendenza, il territorio finì sotto l’egemonia di Mosca. Tra Turchia e Russia Per secoli, il territorio situato nel cuore del Caucaso è stato conteso tra impero ottomano e impero russo. Tra il 1915 e il 1916 si consumò il cosiddetto “genocidio degli armeni“, nel corso del quale furono uccise circa un milione e mezzo di persone. Durante la Rivoluzione Russa, nel settembre 1917 si tenne la convenzione di Tbilisi in cui si elesse un Consiglio Nazionale Armeno. Tuttavia, la firma del patto russo-ottomano del 1º gennaio 1918 permise al pascià Vehib di attaccare la nuova ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 2 aprile 1921entrava a far parte dell’Urss, in seguito all’occupazione. L’indipendenza fu ritrovata nel 1991. Un secolo faveniva assoggettata all’Unione. Dopo appena tredi indipendenza, il territorio finì sotto l’egemonia di Mosca. Tra Turchia e Russia Per secoli, il territorio situato nel cuore del Caucaso è stato conteso tra impero ottomano e impero russo. Tra il 1915 e il 1916 si consumò il cosiddetto “genocidio degli armeni“, nel corso del quale furono uccise circa un milione e mezzo di persone. Durante la Rivoluzione Russa, nel settembre 1917 si tenne la convenzione di Tbilisi in cui si elesse un Consiglio Nazionale Armeno. Tuttavia, la firma del patto russo-ottomano del 1º gennaio 1918 permise al pascià Vehib di attaccare la nuova ...

