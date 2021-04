Bloodborne in versione PS1 diventa... Boodborne Kart!

(Di venerdì 2 aprile 2021) Se siete in attesa di2 o dell'upgrade per PS5 dell'originale, probabilmente bisognerà aspettare ancora ma, nel frattempo, potete dare uno sguardo a..E meglio ancora, guardatelo nello stile di un demake PS1!Kart è un pesce d'aprile dello sviluppatore che sta dando vita al demake per PS1 dichiamatoPSX.Kart, tuttavia, è molto più di un semplice concept, dato che c'è un'intera demo di gioco che mostra i cacciatori impegnati in gare con i kart. Come già detto, si tratta di un pesce d'aprile, ma è impressionante la quantità di lavoro che è stata dedicata ai dettagli di questo video di due minuti. Possiamo vedere incluso l'intero tracciato, l'HUD, gli effetti sonori e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bloodborne versione

Tom's Hardware Italia

Giusto di recente abbiamo visto come sarebbe apparsose fosse uscito sulla prima iconica ... lo studio di sviluppo finlandese ha proposto una breve clip di gioco di unadi Control ......è un titolo troppo amato per restare abbandonato e relegato ai limiti della old gen. ( Nota: le immagini dell'articolo non provengono dallamodificata ) Il meglior rapporto ...Se siete in attesa di Bloodborne 2 o dell'upgrade per PS5 dell'originale Bloodborne, probabilmente bisognerà aspettare ancora ma, nel frattempo, potete dare uno sguardo a.. Bloodborne Kart! E meglio ...Nelle scorse settimane vi abbiamo mostrato la splendida versione demake di Bloodborne, il soulslike di FromSoftware trasportato da alcuni appassionati nella leggendaria era dei 32-bit della ...