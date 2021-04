Benevento, auguri a papà Caprari: è nato Mattia! (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Benevento festeggia il suo attaccante: Gianluca Caprari è diventato papà di Mattia. Questo il messaggio diffuso dalla società sia sui social che sul sito ufficiale: " Fiocco azzurro in casa ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021) Ilfesteggia il suo attaccante: Gianlucaè diventatodi Mattia. Questo il messaggio diffuso dalla società sia sui social che sul sito ufficiale: " Fiocco azzurro in casa ...

Advertising

FNSBlog : RT @bncalcio: ?????? Fiocco azzurro in casa Benevento, è nato Mattia Caprari! Congratulazioni e auguri a mamma Morena e papà Gianluca!! #Insi… - TOSADORIDANIELA : RT @bncalcio: ?????? Fiocco azzurro in casa Benevento, è nato Mattia Caprari! Congratulazioni e auguri a mamma Morena e papà Gianluca!! #Insi… - bncalciopds : RT @bncalcio: ?????? Fiocco azzurro in casa Benevento, è nato Mattia Caprari! Congratulazioni e auguri a mamma Morena e papà Gianluca!! #Insi… - bncalcio : ?????? Fiocco azzurro in casa Benevento, è nato Mattia Caprari! Congratulazioni e auguri a mamma Morena e papà Gianluc… - anteprima24 : ** Puglianello, #Uova di #Pasqua in regalo per i più piccoli: la lettera di #Auguri di Rubano **… -