Alberto Matano, la collega gli scrive “Mi manchi”: esplode il gossip (Di venerdì 2 aprile 2021) La collega gli lascia un messaggio su Instagram, “mi manchi”, ed i seguaci impazziscono: potrebbe essere la fidanzata di Alberto Matano? “E’ una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dati dall’aspetto fisico. Non so se mi ha aiutato essere percepito come tale, ma non l’ho presa come un punto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021) Lagli lascia un messaggio su Instagram, “mi”, ed i seguaci impazziscono: potrebbe essere la fidanzata di? “E’ una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dati dall’aspetto fisico. Non so se mi ha aiutato essere percepito come tale, ma non l’ho presa come un punto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

PasqualeMarro : #AlbertoMatano l’ospite è fuori di sé, ne ha per tutti. La reazione di #Matano - Gaetano40844715 : Io non posso andare in Lombardia ma i fanghi di 'giornalisti' di Alberto Matano possono andare agli autogrill a rom… - andreabell96 : @SkinnyGio Nn è che ti confondi con Alberto Matano???? - PasqualeMarro : #AlbertoMatano: una donna pubblicamente gli scrive “Mi manchi” - zazoomblog : Alberto Matano il dolore per quella perdita: l’amica scomparsa - #Alberto #Matano #dolore #quella -