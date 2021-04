adidas, le sneaker con Bad Bunny ispirate al caffè (Di venerdì 2 aprile 2021) Il musicista portoricano Benito Antonio Martínez Ocasio, meglio noto con il suo nome d'arte Bad Bunny ha appena firmato una collezione con adidas. Considerato come uno degli artisti più popolari al mondo, la star della trap e del reggaeton che ha appena ricevuto il premio Grammy per il miglior album latino pop o urbano per YHLQMDLG, che è la sua seconda vittoria, mentre nel dicembre 2020 è stato nominato il musicista più popolare su Spotify, con 8,3 miliardi di streams annuali a suo nome, lavorerà su una serie di progetti con il marchio tedesco che vedranno la luce nelle prossime stagioni. L'iniziativa prende il via con la giocosa interpretazione di Bad Bunny della silhouette adidas Originals Forum Buckle Low, battezzata The First Café. adidas, le sneaker con Bad ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Il musicista portoricano Benito Antonio Martínez Ocasio, meglio noto con il suo nome d'arte Badha appena firmato una collezione con. Considerato come uno degli artisti più popolari al mondo, la star della trap e del reggaeton che ha appena ricevuto il premio Grammy per il miglior album latino pop o urbano per YHLQMDLG, che è la sua seconda vittoria, mentre nel dicembre 2020 è stato nominato il musicista più popolare su Spotify, con 8,3 miliardi di streams annuali a suo nome, lavorerà su una serie di progetti con il marchio tedesco che vedranno la luce nelle prossime stagioni. L'iniziativa prende il via con la giocosa interpretazione di Baddella silhouetteOriginals Forum Buckle Low, battezzata The First Café., lecon Bad ...

