Vallo di Lauro | denunciate tre persone dal commissariato

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito di mirati servizi di controllo e complementare attività di Polizia Giudiziaria, il personale deldi Polizia diha denunciato alla competente Autorità Giudiziaria tre. Nell’ambito di un’operazione di contrasto dello spaccio di stupefacenti, un cinquantanovenne di Quindici, pluripregiudicato, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, all’esito della quale è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, detenuta per fini di spaccio; Un giovane pluripregiudicato, originario della provincia di Napoli, residente neldi, per futili motivi connessi alla circolazione stradale, inseguiva il conducente di altro veicolo e, dopo averlo raggiunto, lo malmenava brutalmente e ...

Un giovane pluripregiudicato, originario della provincia di Napoli, residente neldi, invece, per futili motivi connessi alla circolazione stradale, inseguiva il conducente di altro veicolo e, dopo averlo raggiunto, lo malmenava brutalmente e lo minacciava di morte.