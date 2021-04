Takis | parte la sperimentazione al Pascale | iniettata oggi la prima dose a un 26enne di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ha preso ufficialmente il via con lainiezione,alladel vaccino italiano anti Covid-19 ideato da. Un vaccino interamente made in Italy che vede uniti tre ospedali, uno del Nord, il San Gerardo di Monza, uno del centro, lo Spallanzani di Roma e per il Sud ildi. I tre centri sono coinvolti nelladi fase I/II. La fase 1 coinvolgera’ 80 volontari sani divisi in 4 gruppi con dosi diverse somministrate con o senza richiamo, mentre in fase 2 si raggiungeranno fino a 240 soggetti sulle dosi piu’ promettenti. A, l’equipe di Paolo Ascierto, sta selezionando da un mese i volontari, tutti soggetti sani, dai 18 ai 60 anni di eta’. E stamattina si e’ entrato nel vivo ...