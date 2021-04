Raiola e il padre di Haaland a Barcellona per trattare con Laporta (Di giovedì 1 aprile 2021) Una bomba giunta dalla Spagna. Il quotidiano Sport ha pubblicato una foto che ritrae Mino Raiola e il padre di Haaland a Barcellona. Secondo Sport i due si sono incontrati con Laporta, presidente del Barcellona, per trattare l’arrivo dell’attacante norvegese del Borussia Dortmund in Catalogna. Foto: Twitter Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Una bomba giunta dalla Spagna. Il quotidiano Sport ha pubblicato una foto che ritrae Minoe ildi. Secondo Sport i due si sono incontrati con, presidente del, perl’arrivo dell’attacante norvegese del Borussia Dortmund in Catalogna. Foto: Twitter Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

