Oroscopo, l'amore in aprile segno per segno (previsioni e accoppiamenti ideali) (Di giovedì 1 aprile 2021) Oroscopo, sesso e relazioni. I primi mesi dell'anno hanno portato epifanie e chiarezza a noi stessi e al nostro viaggio, ma non c'era ancora quell'aspetto dell'azione per creare qualcosa di nuovo. Per la maggior parte dei segni zodiacali, sembra che siamo stati imbrigliati in uno schema di attesa stagnante, ma tutto questo sta per cambiare. Mentre ci spostiamo in aprile, stagione dell'Ariete, segno irrequieto e irruente, penseremo naturalmente in termini più orientati all'azione e saremo disposti a correre rischi che in precedenza ci erano sembrati troppo grandi. Questo è l'inizio della creazione del prossimo capitolo delle nostre vite, frutto della semina avvenuta circa un anno fa. Sono cambiate così tante cose, soprattutto in termini di relazioni sentimentali nell'ultimo anno e per quanto sapessimo di dover apportare ...

