Lockdown di Pasqua, il Viminale: controlli rigorosi ma equilibrati (Di giovedì 1 aprile 2021) Le indicazioni del Viminale sul Lockdown di Pasqua: controlli rigorosi ma equilibrati. ROMA – controlli rigorosi ma equilibrati. Sono queste le indicazioni del Viminale sul Lockdown di Pasqua. Nel Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, la ministra Lamorgese ha chiesto ai prefetti di intensificare gli accertamenti in vista delle prossime festività. “Un monitoraggio rigoroso ma equilibrato“, ha ricordato l’inquilina del Ministero dell’Interno. Massima attenzione per evitare assembramenti in parchi e litorali. controlli rafforzati anche su arterie stradali, autostradali, porti, stazioni e aeroporti in vista del possibile ritorno a casa di molte persone in ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) Le indicazioni delsuldima. ROMA –ma. Sono queste le indicazioni delsuldi. Nel Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, la ministra Lamorgese ha chiesto ai prefetti di intensificare gli accertamenti in vista delle prossime festività. “Un monitoraggio rigoroso ma equilibrato“, ha ricordato l’inquilina del Ministero dell’Interno. Massima attenzione per evitare assembramenti in parchi e litorali.rafforzati anche su arterie stradali, autostradali, porti, stazioni e aeroporti in vista del possibile ritorno a casa di molte persone in ...

Advertising

NicolaPorro : I governi della paura ci costringono a passare la seconda #Pasqua in lockdown. E scopriamo che...???? - Corriere : Pasqua in zona rossa, le feste blindate costano 2 miliardi: i danni economici regione per regione - NicolaPorro : Guardate cosa ha detto il premier #Draghi in conferenza stampa. Ormai è inutile sperare in meno #lockdown da dopo P… - news_mondo_h24 : Lockdown di Pasqua, il Viminale: controlli rigorosi ma equilibrati - Giuggio72684862 : RT @FonteUfficiale: Tutta l'Italia in lockdown per il mese di aprile dopo la zona rossa di Pasqua -