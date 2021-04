LimaCorporate annuncia la prima chirurgia totale di spalla con l' utilizzo del sistema di guida intraoperatoria Smart Space Cubit

(Di giovedì 1 aprile 2021) SAN DANIELE DEL FRIULI, Italia, 1 aprile 2021 /PRNewswire/ottiene un altro importante risultato nello sviluppo della propria piattaforma digitale, creata per assistere i chirurghi nell'ottenimento di migliori risultati operatori attraverso un modello economico accessibile e sostenibile. Il progettoè nato dall'acquisizione per obiettivi di TechMah Medical LLC, fondata nel 2014 dal Dr. Mohamed Mahfouz, Professore di Ingegneria Biomedica presso l'università del Tennesse. Il 25 marzo 2021 il Dr. Shelden Martin ha portato a termine con successo laartroplasticadia Scottsdale, Arizona, usando le piattaforme digitali3D Virtual Planner e Shoulder...

