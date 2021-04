La rabbia di commercianti e ristoratori in autostrada. A Bari bloccata tangenziale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – A Bari tangenziale bloccata, a Bologna protesta in autostrada. Da giorni in diverse città italiane vanno avanti proteste contro le chiusure imposte dai decreti del governo Draghi. Oggi centinaia di ristoratori dell’Emilia-Romagna hanno manifestato in autostrada, nel piazzale dell’Autogrill Cantagallo. Dopo aver preannunciato un “gesto plateale” e l’ipotesi di bloccare l’A1. “Vogliamo solo lavorare“, urlano i ristoratori. “O ci autorizzate a lavorare o ci autorizzate a delinquere: non ci sono alternative”, tuona un manifestante. “Non vogliamo scontrarci con loro”, precisa uno dei portavoce del sit-in riferendosi a polizia e carabinieri intervenuti sul posto. “Non sono loro il nostro nemico e invitiamo alla massima collaborazione”, ora “non è il momento di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – A, a Bologna protesta in. Da giorni in diverse città italiane vanno avanti proteste contro le chiusure imposte dai decreti del governo Draghi. Oggi centinaia didell’Emilia-Romagna hanno manifestato in, nel piazzale dell’Autogrill Cantagallo. Dopo aver preannunciato un “gesto plateale” e l’ipotesi di bloccare l’A1. “Vogliamo solo lavorare“, urlano i. “O ci autorizzate a lavorare o ci autorizzate a delinquere: non ci sono alternative”, tuona un manifestante. “Non vogliamo scontrarci con loro”, precisa uno dei portavoce del sit-in riferendosi a polizia e carabinieri intervenuti sul posto. “Non sono loro il nostro nemico e invitiamo alla massima collaborazione”, ora “non è il momento di ...

