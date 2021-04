Gp Doha | Rossi | cercheremo di cambiare qualcosa

(Di giovedì 1 aprile 2021) "Dobbiamo cercare essere più veloci e forti dell'ultima gara in cui non siamo stati rapidi come volevo. Abbiamo visto i dati ediper avere più grip e salvare maggiormente ...

Ultime Notizie dalla rete : Doha Rossi

ANSA Nuova Europa

Il meglio del giovedì di Losail: Morbidelli: "Cancellare l'ultimo GP"., novità aBastianini, notte insonne dopo la seconda dose di vaccino I numeri del GP diParola di Valentinoche con il nuovo team, la Yamaha Petronas, punta a migliorarsi nel Gp di, o Qatar 2.0. "Ho visto quelli di Vinales che ha gestito bene le gomme nella scorsa gara - ha ...Losail, 1 apr. - (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato e analizzato i dati dello scorso weekend e abbiamo deciso di seguire strade diverse nel setting e nell'elettronica, per cercare di stressare meno la go ...(ANSA) – ROMA, 01 APR – “Dobbiamo cercare essere più veloci e forti dell’ultima gara in cui non siamo stati rapidi come volevo. Abbiamo visto i dati e cercheremo di cambiare qualcosa per avere più gri ...