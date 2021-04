Godzilla vs Kong debutta stabilendo il record di incassi negli USA durante la pandemia (Di giovedì 1 aprile 2021) Godzilla vs Kong ha debuttato sugli schermi USA e in contemporanea su HBO Max, ottenendo i migliori incassi nel giorno del debutto dell'ultimo anno. Godzilla vs Kong ha debuttato nelle sale americane e, nonostante sia stato distribuito in contemporanea su HBO Max, ha stabilito un record di incassi per quanto riguarda il debutto nei cinema durante la pandemia. La buona accoglienza riservata al progetto è stata influenzata positivamente dall'aumento delle persone vaccinate e dal maggior numero di schermi disponibili, dando quindi segnali positivi per quanto riguarda la ripresa del settore. Il film Godzilla vs. Kong è stato diretto da Adam Wingard e nel primo giorno di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021)vshato sugli schermi USA e in contemporanea su HBO Max, ottenendo i migliorinel giorno del debutto dell'ultimo anno.vshato nelle sale americane e, nonostante sia stato distribuito in contemporanea su HBO Max, ha stabilito undiper quanto riguarda il debutto nei cinemala. La buona accoglienza riservata al progetto è stata influenzata positivamente dall'aumento delle persone vaccinate e dal maggior numero di schermi disponibili, dando quindi segnali positivi per quanto riguarda la ripresa del settore. Il filmvs.è stato diretto da Adam Wingard e nel primo giorno di ...

