Doppia tegola per il Parma: si fermano Zirkzee e Brunetta (Di giovedì 1 aprile 2021) Attraverso il report dell’allenamento odierno, il Parma ha comunicato anche gli infortuni rimediati da Joshua Zirkzee e Juan Francisco Brunetta. Questa la nota del club ducale:“Juan Francisco Brunetta è rientrato in sede dopo gli impegni con la sua Nazionale con una tendinopatia inserzionale ai flessori da controllare nei prossimi giorni. Joshua Zirkzee ha riportato, durante l’allenamento di oggi, un trauma distorsivo al ginocchio destro con sollecitazione capsulare. Nella giornata di domani verranno eseguiti gli accertamenti del caso”. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Attraverso il report dell’allenamento odierno, ilha comunicato anche gli infortuni rimediati da Joshuae Juan Francisco. Questa la nota del club ducale:“Juan Franciscoè rientrato in sede dopo gli impegni con la sua Nazionale con una tendinopatia inserzionale ai flessori da controllare nei prossimi giorni. Joshuaha riportato, durante l’allenamento di oggi, un trauma distorsivo al ginocchio destro con sollecitazione capsulare. Nella giornata di domani verranno eseguiti gli accertamenti del caso”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

