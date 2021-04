Daydramer | anticipazioni 1 aprile 2021 | Emre disperato

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nuova puntata Daydreamer 1conmesso a dura prova e anche altri protagonisti con una alleanza molto particolare. Huma e Mevkibe alleate Ricca trama Daydreamer oggi 1con nuove rivelazioni e alcune alleanze che mai si sarebbero pensate possibili. Abbiamo lasciato i due protagonisti alle prese con una nuova società e con una festa di inaugurazione. Durante quest'ultima Can decide di fare uno scherzo innocente a Sanem, rubando la collana dove c'è il suo ciontolo con l'anello di fidanzamento donatole un anno prima. Lei è disperata e cerca questo prezioso in tutta la tenuta, mentre Can si gode lo spettacolo capendo sempre di più i sentimenti che la donna prova per lui. Intanto tutto è pronto per lo spot pubblicitario che riguarda il lancio delle creme di Sanem e l'idea che ...

