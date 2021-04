Covid: Bertolaso, 'in Lombardia campagna di massa parte 12 aprile con 75-79enni' (2) (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Bertolaso, 'in Lombardia campagna di massa parte 12 aprile con 75-79enni' (2)... - Luca_D_M_03 : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… - TV7Benevento : Covid: Bertolaso, 'in Lombardia vaccini rigorosamente per classi d'età'... - anna_navarra : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… - ondivaga7 : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… -