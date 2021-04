Coppia scomparsa | al via perizia psichiatrica su figlio

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ha formalmente preso il via l'incidente probatorio per lo svolgimento di unanei confronti di Benno Neumair, il trentenne reo confesso dell'omicidio e dell'occultamento dei ...

Ha formalmente preso il via l'incidente probatorio per lo svolgimento di una perizia psichiatrica nei confronti di Benno Neumair, il trentenne reo confesso dell'omicidio e dell'occultamento dei ...Quando proviamo a parlare coi vicini dellache discutono lungo la strada, c'è un fuggi fuggi ... Nel 2009, pochi giorni dopo ladi Barbara, Roberto è andato a prenderla a Reggio ...(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - Ha formalmente preso il via l'incidente probatorio per lo svolgimento di una perizia psichiatrica nei confronti di Benno Neumair, il trentenne reo confesso dell'omicidio e ...AMELIA Montecampano il giorno dopo l’arresto di Roberto Lo Giudice, che abita alle porte del paese, in un ex mulino ristrutturato con la nuova compagna Caterina Parisi ed i suoi figli ...