Chris Evans, con A Starting Point, collabora con Newsweek per parlare di giovani e politica (Di giovedì 1 aprile 2021) A Starting Point, che ha tra i suoi fondatori l'attore Chris Evans, collaborerà con Newsweek per mostrare l'influenza della Generazione Z sulla politica USA. Chris Evans, con la sua organizzazione A Starting Point, collaborerà con Newsweek per realizzare una serie che mostrerà il modo in cui la Generazione Z ha avuto un impatto sulla politica americana. Il progetto unirà le interviste realizzate per la nuova iniziativa della star dei film Marvel con gli articoli e i contenuti del magazine. Nel corso del mese di aprile il nuovo progetto affronterà delle tematiche molto attuali come immigrazione, diritti umani, cambiamenti climatici, la situazione delle donne, il diritto al voto e molto ...

