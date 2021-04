Bremer: “La Juve non sta andando bene, è un’opportunità per noi. La retrocessione? Sarebbe una macchia” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il difensore centrale brasiliano del Torino, Gleison Bremer, ha parlato a La Repubblica prima del derby contro la Juventus: “Non sta andando molto bene, è un’opportunità per noi. Nicola è un motivatore e ha già cominciato a caricarci, ma bisogna entrare in campo sereni e tranquilli. Ronaldo si marca con l’attenzione continua, lui appena vede uno spazio si infila. La motivazione massima è la classifica, la retrocessione Sarebbe una macchia per tutti”. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Il difensore centrale brasiliano del Torino, Gleison, ha parlato a La Repubblica prima del derby contro lantus: “Non stamolto, èper noi. Nicola è un motivatore e ha già cominciato a caricarci, ma bisogna entrare in campo sereni e tranquilli. Ronaldo si marca con l’attenzione continua, lui appena vede uno spazio si infila. La motivazione massima è la classifica, launaper tutti”. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

