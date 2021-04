Armani e Gucci trasformano i loro spazi in hub vaccinali (Di giovedì 1 aprile 2021) Life&People.it Continua ad allungarsi la lista delle grandi e medie aziende pronte a rendersi disponibili nella lotta contro il Covid-19. Giorgio Armani e Gucci hanno dichiarato di aver acconsentito ad accelerare la campagna di vaccinazione in Italia. Armani Gucci Hub Vaccini La moda italiana, fin da inizio pandemia, ha dimostrato tutta la propria solidarietà nell’aiuto per la lotta contro Covid-19. Diverse maison hanno elargito donazioni alla strutture sanitarie e si sono attivate per la produzione di dispositivi medici, tra cui maschere chirurgiche e tute mediche. Con l’inizio della campagna vaccinale, i Fashion Brands non sono stati da meno e hanno messo a disposizione le proprie sedi. Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, ha avviato un progetto per mappare le aziende disposte a offrire i propri ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 1 aprile 2021) Life&People.it Continua ad allungarsi la lista delle grandi e medie aziende pronte a rendersi disponibili nella lotta contro il Covid-19. Giorgiohanno dichiarato di aver acconsentito ad accelerare la campagna di vaccinazione in Italia.Hub Vaccini La moda italiana, fin da inizio pandemia, ha dimostrato tutta la propria solidarietà nell’aiuto per la lotta contro Covid-19. Diverse maison hanno elargito donazioni alla strutture sanitarie e si sono attivate per la produzione di dispositivi medici, tra cui maschere chirurgiche e tute mediche. Con l’inizio della campagna vaccinale, i Fashion Brands non sono stati da meno e hanno messo a disposizione le proprie sedi. Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, ha avviato un progetto per mappare le aziende disposte a offrire i propri ...

