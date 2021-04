“Adotta una spiaggia”, al via la nuova campagna di Marevivo (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – A trentasei anni dalla prima attività di beach cleanup, Marevivo lancia oggi la sua nuova campagna nazionale “Adotta una spiaggia”, attraverso la quale sarà possibile sostenere l’Associazione nelle attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia, dalla Liguria alla Sardegna, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia.Con la campagna “Adotta una spiaggia” Marevivo vuole dunque promuovere azioni concrete per contribuire a contrastare alcune delle criticità generate dall’azione antropica ma anche ricordare quanto sia una responsabilità collettiva avere cura costantemente di un ambiente così fragile e prezioso al quale ancora oggi purtroppo siamo abituati a pensare solo in estate e in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – A trentasei anni dalla prima attività di beach cleanup,lancia oggi la suanazionale “una”, attraverso la quale sarà possibile sostenere l’Associazione nelle attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia, dalla Liguria alla Sardegna, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia.Con launavuole dunque promuovere azioni concrete per contribuire a contrastare alcune delle criticità generate dall’azione antropica ma anche ricordare quanto sia una responsabilità collettiva avere cura costantemente di un ambiente così fragile e prezioso al quale ancora oggi purtroppo siamo abituati a pensare solo in estate e in ...

