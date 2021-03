**Ue: via libera Camera a legge delegazione europea, testo torna al Senato** (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Con 370 voti favorevoli, 33 contrari e 3 astenuti, la Camera ha approvato la legge di delegazione europea che recepisce nel nostro ordinamento 39 direttive europee. Per il sì la maggioranza, per il no Fratelli d'Italia. Il testo torna al Senato, dopo la modifica che ha introdotto la direttiva "sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". E' stata anche approvata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con 362 favorevoli, 32 contrari e 5 astenuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Con 370 voti favorevoli, 33 contrari e 3 astenuti, laha approvato ladiche recepisce nel nostro ordinamento 39 direttive europee. Per il sì la maggioranza, per il no Fratelli d'Italia. Ilal Senato, dopo la modifica che ha introdotto la direttiva "sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". E' stata anche approvata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione, con 362 favorevoli, 32 contrari e 5 astenuti.

Advertising

mitgov : Al via l’Anno europeo delle ferrovie’. @EU_Commission e la Presidenza portoghese - straneuropa : La sfida del Recovery: l'ultimo miglio. Il video vi attende E.Giovannini, Scannapieco @EIB , @panuccimar , Cassese,… - HighResearchCRO : RT @AboutPharmaHPS: Tumore al fegato: la Commissione europea approva pemigatinib per il trattamento dei pazienti adulti con la patologia lo… - TV7Benevento : **Ue: via libera Camera a legge delegazione europea, testo torna al Senato**... - cottinilor : RT @AboutPharmaHPS: Tumore al fegato: la Commissione europea approva pemigatinib per il trattamento dei pazienti adulti con la patologia lo… -