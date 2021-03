PUBG Lite verrà chiuso a fine aprile – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 31 marzo 2021), la versione free-to-play del gioco, chiuderà il 292021, annuncia il publisher Krafton, senza specificare più di tanto le cause della decisione..ha raggiunto praticamente il capolinea e2021, come annunciato da Krafton, il publisher che si occupa di questa particolare versione del celebre sparatutto in stile battle royale. Ci sono varie versioni di, a partire dall’originale PlayerUnknown’s Battlegrounds per arrivare aMobile, dunqueè una versione gratuita che consente di accedere al gioco in forma free-to-play e tecnicamente più leggera di quella originale, con una … Notizie giochi PC ...

Corp, ben d ue anni fa, ha rilasciato e testato una versione più leggera e gratuita di PlayerUnknown's Battlegrounds che girava su hardware meno performanti . Ma ora, l'editore dista staccando la spina, chiudendo i server del gioco il mese prossimo. Krafton , l'editore che supervisiona lo sviluppo di, ha pubblicato questa dichiarazione sul sito web del ......2 è in realtà il già citato Project XTRM ed è in sviluppo presso il team principale KraftonMobile 2 è in sviluppo presso un team interno, lo stesso che si è occupato diBrendan ...Come riportato su The Verge, PUBG Lite chiuderà a breve i battenti. Krafton ha rilasciato la seguente dichiarazione per l’occasione: Siamo molto grati per la passione e il supporto incredibile dei fan ...PUBG Lite, la versione free-to-play del gioco, chiuderà il 29 aprile 2021, annuncia il publisher Krafton, senza specificare più di tanto le cause della decisione.. PUBG Lite ha raggiunto ...