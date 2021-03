Oscar 2021: l’Academy dopo le polemiche apre ai collegamenti a distanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’organizzazione della cerimonia degli Oscar, dopo le polemiche sul divieto del collegamento Zoom, torna sui suoi passi e apre a quelli a distanza l’Academy torna sui suoi passi: la premiazione degli Oscar 2021 si terrà attraverso collegamenti a distanza per attori e registi che non potranno recarsi a Los Angeles il prossimo 25 aprile. Qualche giorno fa non poche erano state le proteste per la decisione presa dall’organizzazione di escludere il collegamento via Zoom per coloro che non potevano presenziare alla cerimonia. Leggi anche: Oscar 2021: l’Academy bandisce Zoom e scoppia la polemica Le restrizioni emanate dai vari paesi e le regole per chi entra negli Stati ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’organizzazione della cerimonia deglilesul divieto del collegamento Zoom, torna sui suoi passi ea quelli atorna sui suoi passi: la premiazione deglisi terrà attraversoper attori e registi che non potranno recarsi a Los Angeles il prossimo 25 aprile. Qualche giorno fa non poche erano state le proteste per la decisione presa dall’organizzazione di escludere il collegamento via Zoom per coloro che non potevano presenziare alla cerimonia. Leggi anche:bandisce Zoom e scoppia la polemica Le restrizioni emanate dai vari paesi e le regole per chi entra negli Stati ...

