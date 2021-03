Maxi debito: “Napoli è aiutata da Salvini, non dal Pd” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Parlano di legge speciale ma se provate a chiedere cosa significa nemmeno lo sanno. È questo che Napoli non merita: l’ennesima promessa elettorale disattesa” inizia così un post sui social di Severino Nappi coordinatore cittadino della Lega che polemizza, pur senza nominarlo, il segretario del Pd Napoli Marco Sarracino. “Lanciano il sasso contro la Lega e nascondono le mani che vogliono continuare, dopo più di trent’anni, a mettere sulla nostra meravigliosa città. Napoli – prosegue Nappi – ha bisogno di una pubblica amministrazione efficiente e capace di spendere prima di tutto i soldi che ha, a partire da quelli europei. E su questo nessuno di loro spende una parola o ha un’idea. Napoli ha bisogno di rigenerarsi, dalla classe dirigente a quella politica, vecchia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Parlano di legge speciale ma se provate a chiedere cosa significa nemmeno lo sanno. È questo chenon merita: l’ennesima promessa elettorale disattesa” inizia così un post sui social di Severino Nappi coordinatore cittadino della Lega che polemizza, pur senza nominarlo, il segretario del PdMarco Sarracino. “Lanciano il sasso contro la Lega e nascondono le mani che vogliono continuare, dopo più di trent’anni, a mettere sulla nostra meravigliosa città.– prosegue Nappi – ha bisogno di una pubblica amministrazione efficiente e capace di spendere prima di tutto i soldi che ha, a partire da quelli europei. E su questo nessuno di loro spende una parola o ha un’idea.ha bisogno di rigenerarsi, dalla classe dirigente a quella politica, vecchia ...

Advertising

anteprima24 : ** Maxi debito: '##Napoli è aiutata da Salvini, non dal Pd' ** - nuova_venezia : Gli viene contestato il mancato pagamento di tasse per un milione di euro: «Già deciso di rateizzare il debito». L’… - mattinodipadova : Gli viene contestato il mancato pagamento di tasse per un milione di euro: «Già deciso di rateizzare il debito». L’… - paolaparoletta : RT @tribuna_treviso: Gli viene contestato il mancato pagamento di tasse per un milione di euro: «Già deciso di rateizzare il debito». L’acc… - tribuna_treviso : Gli viene contestato il mancato pagamento di tasse per un milione di euro: «Già deciso di rateizzare il debito». L’… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi debito Lufthansa, 2020 da incubo: perdita da 6,7 miliardi di euro e maxi debito Milano Finanza ‘A quanto ammonta il debito del Comune di Chieti con Aca?’, interrogazione della Lega Chieti. Il gruppo consiliare Lega Salvini al Comune di Chieti presenta un'interrogazione a risposta in aula riguardante l'effettivo ammontare del debito del ...

Maxi evasione da un milione di euro, a processo il titolare dell'Harry's Bar Arrigo Cipriani Gli viene contestato il mancato pagamento di tasse per un milione di euro: «Già deciso di rateizzare il debito». L’accusa è di non aver versato rispettivamente 524mila euro nel 2013 e 452 ...

Chieti. Il gruppo consiliare Lega Salvini al Comune di Chieti presenta un'interrogazione a risposta in aula riguardante l'effettivo ammontare del debito del ...Gli viene contestato il mancato pagamento di tasse per un milione di euro: «Già deciso di rateizzare il debito». L’accusa è di non aver versato rispettivamente 524mila euro nel 2013 e 452 ...