Masters 1000 Miami 2021: Sinner supera anche l’esame Bublik e vola in semifinale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Jannik Sinner è il primo semifinalista del Masters 1000 di Miami 2021. Il tennista azzurro ha sconfitto con il punteggio di 7-6(5) 6-4 Aleksandr Bublik in un match pieno di spettacolo e di ribaltamenti di fronte. L’altoatesino ha avuto bisogno di un’ora e quaranta minuti di gioco per staccare il pass per la semifinale, dove attenderà il vincente del match Medvedev-Bautista Agut. Sinner, inoltre, continua ad infrangere record, battendo per precocità molti suoi connazionali del passato. Jannik diventa anche il secondo tennista azzurro a raggiungere la semifinale a Miami dopo Fognini nel 2017. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Primo set molto equilibrato ma che non inizia nel migliore dei modi per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Jannikè il primo semifinalista deldi. Il tennista azzurro ha sconfitto con il punteggio di 7-6(5) 6-4 Aleksandrin un match pieno di spettacolo e di ribaltamenti di fronte. L’altoatesino ha avuto bisogno di un’ora e quaranta minuti di gioco per staccare il pass per la, dove attenderà il vincente del match Medvedev-Bautista Agut., inoltre, continua ad infrangere record, battendo per precocità molti suoi connazionali del passato. Jannik diventail secondo tennista azzurro a raggiungere ladopo Fognini nel 2017. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Primo set molto equilibrato ma che non inizia nel migliore dei modi per ...

