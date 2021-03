Maddalena è la cantautrice che vuole rendere l’ansia pop

Leggi su wired

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Mentre Oltreoceano alcuni dei più grandi nomi della musica dedicano canzoni e speech impegnati alla salute mentale, pare che a casa nostra non sia ancora considerato un nodo così importante. Raccontare il proprio dolore è una prerogativa di moltissimi artisti. Un’urgenza comunicativa dalla tradizione millenaria. Lo era per i poeti di epoche passate e lo è ancora per chi, in questi tempi, si occupa di testimoniare – tramite canzoni, opere e narrazioni di ogni tipo – le caratteristiche (e i dubbi) del proprio passaggio su questa Terra. Ma un conto è parlare di sofferenza e di fragilità, un conto è mettere a tema un punto così delicato per milioni di persone. Senza vergogna e con chiarezza. Con l’arrivo della pandemia – e i conseguenti disagi a causa del cambiamento della propria vita personale e sociale in seguito ai piccoli e grandi lockdown che siamo chiamati a rispettare – la salute ...