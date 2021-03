Dal 15 maggio glifosato vietato in Toscana (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo la Calabria anche la Toscana vieta l’utilizzo del glifosato: si parte il 15 maggio, il divieto totale entrerà in vigore nel dicembre 2022 Dopo la Regione Calabria arriva lo stop al glifosato nelle misure del PSR deciso dalla Regione Toscana, dove il divieto sarà operativo dal prossimo 15 maggio. L’autorizzazione all’uso del glifosato in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo la Calabria anche lavieta l’utilizzo del: si parte il 15, il divieto totale entrerà in vigore nel dicembre 2022 Dopo la Regione Calabria arriva lo stop alnelle misure del PSR deciso dalla Regione, dove il divieto sarà operativo dal prossimo 15. L’autorizzazione all’uso delin… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

DisneyPlusIT : Star Wars: @TheBadBatch, una Serie Originale, dal 4 maggio su #DisneyPlus. #TheBadBatch - DisneyPlusIT : Preparatevi a ritrovarli tutti! ???? La seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie sarà in stream… - Mov5Stelle : Da oggi e fino al prossimo 28 maggio, oltre 260 mila aziende della filiera agroalimentare possono inoltrare la doma… - odiosottolio : Ci avevo davvero sperato in questa nuova testimonianza riguardante Denise Pipitone, dal frame la ragazza sembra dav… - PansiniRob : RT @ilovemolfetta: #Caparezza ha presentato, dal suo profilo instagram: 'sono felice di annunciarvi che il 7 maggio 2021 pubblicherò il mio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal maggio Morte di George Floyd, processo all'America 'bianca' Le piazze e i media hanno decretato già il loro verdetto il 25 maggio 2020. Immediatamente dopo che ... gli occhi a un certo punto si sono rovesciati e il sangue è colato dal naso prima che smettesse ...

Se gli amici di Soros fanno le pulci ai fondi pro - vita In particolare, riporta l'Eclj, 'la sola Fondazione Gates ha contribuito dal 2010 con più di 25 ... La risoluzione a firma Mati , che dovrebbe essere votata a maggio, è un'ideale prosecuzione del ...

'Versus Medici' di Basquiat all'asta da Sotheby's in maggio ANSA Nuova Europa Decreto Draghi 31 marzo: Italia chiusa per un mese ad aprile Il consiglio dei ministri convocato per le ore 17. La nuova norma cancella la zona gialla per un mese e non ci saranno gli automatismi per il rientro chiesti dalla Lega. Spostamenti tra regioni vietat ...

Bonus idrico bloccato. Il sottosegretario Battistoni: "Entro maggio i decreti attuativi" Bonus idrico : annunciato entro maggio l’arrivo dei decreti attuativi. A comunicarlo è il sottosegretario all’agricoltura ...

Le piazze e i media hanno decretato già il loro verdetto il 252020. Immediatamente dopo che ... gli occhi a un certo punto si sono rovesciati e il sangue è colatonaso prima che smettesse ...In particolare, riporta l'Eclj, 'la sola Fondazione Gates ha contribuito2010 con più di 25 ... La risoluzione a firma Mati , che dovrebbe essere votata a, è un'ideale prosecuzione del ...Il consiglio dei ministri convocato per le ore 17. La nuova norma cancella la zona gialla per un mese e non ci saranno gli automatismi per il rientro chiesti dalla Lega. Spostamenti tra regioni vietat ...Bonus idrico : annunciato entro maggio l’arrivo dei decreti attuativi. A comunicarlo è il sottosegretario all’agricoltura ...