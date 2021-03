Covid, Speranza: bene dl, mette tutela salute al primo posto" (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Esprimo soddisfazione per un decreto legge che mette la tutela della salute al primo posto. Vincere la battaglia sanitaria è la premessa per la vera ripartenza del Paese". Lo afferma il Ministro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Essoddisfazione per un decreto legge cheladellaal. Vincere la battaglia sanitaria è la premessa per la vera ripartenza del Paese". Lo afferma il Ministro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicu… - TgLa7 : #Covid, @matteosalvinimi: Cdm prenda atto dei dati scientifici. Pronto a confrontarmi con Speranza - Agenzia_Ansa : In arrivo l'ordinanza del ministro Speranza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone… - LaurinaNardi : RT @ChiodiDonatella: #BORISJOHNSON: ZERO MORTI #COVID19 E QUASI TUTTA L'#INGHILTERRA VACCINATA Qui si baloccavano con #primule e #banchia… - maretegge : RT @ChiodiDonatella: #BORISJOHNSON: ZERO MORTI #COVID19 E QUASI TUTTA L'#INGHILTERRA VACCINATA Qui si baloccavano con #primule e #banchia… -