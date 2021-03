Bones & All di Luca Guadagnino inizia le riprese (Di mercoledì 31 marzo 2021) Bones & All è il nuovo film di Luca Guadagnino che vede il regista lavorare ancora insieme a Timothée Chalamet e presto inizierà le riprese Bones & All è il prossimo progetto di Luca Guadagnino che vede il regista collaborare ancora con Timothée Chalamet, che sarà uno degli attori protagonisti. Il film inizierà le sue riprese la prima settimana di aprile 2021 a New York e vedrà protagonista anche l’attrice canadese Taylor Russell. Bones & All: al via le riprese del nuovo film di Luca Guadagnino Bones & All sarà una storia d’amore con un sottofondo horror, ma ancora non si conoscono ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 31 marzo 2021); All è il nuovo film diche vede il regista lavorare ancora insieme a Timothée Chalamet e presto inizierà le; All è il prossimo progetto diche vede il regista collaborare ancora con Timothée Chalamet, che sarà uno degli attori protagonisti. Il film inizierà le suela prima settimana di aprile 2021 a New York e vedrà protagonista anche l’attrice canadese Taylor Russell.; All: al via ledel nuovo film di; All sarà una storia d’amore con un sottofondo horror, ma ancora non si conoscono ...

