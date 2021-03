Alan Wake 2 in sviluppo da Remedy | pubblicato da Epic Games secondo Jeff Grubb – Notizia – Xbox 360Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 31 marzo 2021)2 sarebbe già inpressocon pubblicazione affidata acon un solido accordo commerciale,..2 sarebbe già inpressoe il progetto sarebbe finanziato da, compagnia che farebbe da publisher al nuovo capitolo, in base a quanto riferito danel corso della nuova puntata del suo podcast’s Game Mess Show su Twitch. Il giornalista di VentureBeat si è dimostrato finora decisamente affidabile, per questo motivo prendiamo in considerazione con un certo interesse la sua ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alan Wake

Multiplayer.it

In alcuni momenti, per Il modo con cui l'oscurità e la furia degli elementi interagiscono con noi, sembra di trovarsi davanti a una sorta diin soggettiva e il paragone - vista la portata ...... 360, Xbox Live e Xbox originali disponibili in Xbox Game Pass: Absolver ACA NeoGeo Metal Slug X Ace Combat 7: Skies Unknown (March 19th, 2020) A Plague Tale: Innocence(added May 21st, ...Secondo quanto riferito dal giornalista e insider Jeff Grubb, il primo videogioco nato dall'accordo tra Remedy ed Epic sarà nientemeno che Alan Wake 2!Da anni si discute circa la possibilità che Remedy Entertainment possa un giorno sviluppare Alan Wake 2, sequel della singolare avventura dalle tinte horror uscita originariamente diversi anni fa su ...