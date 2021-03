“Volontaria per la sperimentazione del vaccino italiano. Ho perso un zio e un amico, voglio contribuire a un meccanismo virtuoso” (Di martedì 30 marzo 2021) Emozione e timore. Stella Bellini, la prima Volontaria cremonese della sperimentazione del vaccino ReiThera, ieri alle 14 all’ospedale Maggiore di Cremona, ha ricevuto l’iniezioni del composto anti-Covid italiano giunto alla fase 2 della sperimentazione. Bellini, 44 anni, architetto e consigliere comunale a Cremona, è anche una Volontaria della sezione locale della Croce Rossa. “Ma ho scelto di anteporre alla possibilità di vaccinarmi per l’attività di Volontariato che svolgo – racconta a ilfattoquotidiano.it – quella di partecipare a qualcosa di straordinario. Avrei potuto ricevere la mia dose di vaccino a fine dicembre o a marzo, ma vi ho rinunciato. Era più importante contribuire al test per trovare una nuova arma contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Emozione e timore. Stella Bellini, la primacremonese delladelReiThera, ieri alle 14 all’ospedale Maggiore di Cremona, ha ricevuto l’iniezioni del composto anti-Covidgiunto alla fase 2 della. Bellini, 44 anni, architetto e consigliere comunale a Cremona, è anche unadella sezione locale della Croce Rossa. “Ma ho scelto di anteporre alla possibilità di vaccinarmi per l’attività dito che svolgo – racconta a ilfattoquotidiano.it – quella di partecipare a qualcosa di straordinario. Avrei potuto ricevere la mia dose dia fine dicembre o a marzo, ma vi ho rinunciato. Era più importanteal test per trovare una nuova arma contro il ...

