Viaggi all'estero: «obbligatori al rientro quarantena di 5 giorni e tampone» (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della salute Roberto Speranza firmerà, nel corso della mattinata di martedì 30 marzo, una nuova ordinanza che stabilisce nuovi vincoli per limitare i contagi da coronavirus tra chi intende recarsi all'estero.L'ordinanza dispone, «per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni».La decisione del governo arriva dopo giorni di polemiche legate alla possibilità, per i cittadini italiani, di Viaggiare all'estero per turismo — una possibilità che non c'è per chi invece voglia spostarsi per turismo all'interno del Paese, superando i confini regionali. Disposizioni simili sono in vigore anche in altri Paesi come la Germania e la Spagna.

